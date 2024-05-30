Скорость работы браузера Microsoft Edge увеличилась на старых компьютерах

Microsoft продемонстрировала пример ускорения работы служебного меню «Основные параметры браузера» Edge на новой архитектуре WebUI 2.0.

Ускорение составило 42%, по сравнению с использованием React и WebUI с JavaScript. На слабых компьютерах без SSD и с ограниченным объемом оперативной памяти прирост производительности достиг 76%.

Кроме того, в сборке 124 на новую архитектуру было переведено меню «Избранное», и его скорость работы увеличилась на 40%. В будущем планируется перевести на WebUI 2.0 и другие функции Edge, включая страницы истории, загрузок и кошелька.

В новой архитектуре размеры компонентов браузера уменьшились, а сама архитектура стала более модульной.

Microsoft теперь полагается на репозиторий веб-компонентов, настроенных для работы на современных веб-движках, чтобы достичь более эффективной работы браузера Edge.