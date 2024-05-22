Скорость интернета в поездах «Сапсан» от РЖД вырастет до 600 Мб/с

По информации, предоставленной замгендиректором РЖД Евгением Чаркиным, планируется увеличение максимальной скорости интернета в поездах «Сапсан» до 600 Мб/с.

Новая технология раздачи интернета, известная как Radio Ethernet, уже была опробована холдингом и её планируется внедрить на маршруте Москва — Санкт-Петербург.

Чаркин отметил, что качество интернета в поездах «Сапсан» уже улучшилось. РЖД продолжает работать с операторами связи по наращиванию инфраструктуры вдоль железнодорожных линий.

Они также планируют внедрить принципиально новую технологию Radio Ethernet, которая показала хорошие результаты в пилотном проекте на маршруте Москва — Санкт-Петербург, где была достигнута скорость в 600 Мб/с.

РЖД начинает строительство сети на этой технологии на участке от Москвы до Петербурга. Первоначально будут покрыты наиболее важные участки, а затем постепенно будет создано полное покрытие. РЖД также будет рассматривать другие направления с высоким пассажиропотоком для внедрения этой технологии.

Источник: ТАСС.