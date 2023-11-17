Скорость интернета в iPhone 15 оказалась выше, чем в Samsung Galaxy S23

По данным исследования от компании Ookla, флагманские смартфоны серии iPhone 15 показывают более высокую производительность в сетях 5G по сравнению с предыдущими моделями iPhone и флагманскими смартфонами Samsung. В большинстве регионов iPhone 15 был лидером по скорости загрузки, за исключением Южной Кореи и Вьетнама, где преимущество имели модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Это свидетельствует о значительном улучшении характеристик новой линейки iPhone 15 по сравнению с предыдущей. Например, скорость загрузки на iPhone 15 Plus была на 54% выше, чем на iPhone 14 Plus.

Смартфоны Samsung также показали высокую скорость загрузки в сетях 5G. Складные модели Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 превзошли своих предшественников на 15% и 10% соответственно, но все же уступили линейке iPhone 15.

Исследование проводилось на основе данных из 13 регионов по всему миру и сравнивало скорость загрузки на флагманских моделях iPhone, Samsung Galaxy Z Fold и Flip последних поколений. Важно отметить, что данные получены в третьем квартале 2023 года.