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Скорость интернета Илона Маска достигла уровня широкополосного доступа

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Беспроводной интернет со временем «убьет» проводной, как это ранее сделала мобильная связь с городскими телефонами.
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink уже демонстрирует высокую скорость, но как оказалось это не предел, так как недавно в Канаде, Новой Зеландии и Великобритании спутниковый интернет по скорости передачи данных обошел наземных провайдеров.

Так, в Канаде по проводному интернету средняя скорость загрузки во втором квартале составила 84,24 Мбит/с, а Starlink продемонстрировал средний показатель 86,92 Мбит/с.

В Новой Зеландии отрыв оказался еще больше — 127,02 Мбит/с против 78,85 Мбит/с у проводного доступа.

В Великобритании разница составила более чем в два раза. Пи этом во всех перечисленных станах скорость выгрузки информации оказалась на уровне 23 Мбит/с.

Стоит отметить, что в планах Starlink ввести в эксплуатацию 4408 спутников, а пока их работает 1740 ед.

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