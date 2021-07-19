Скоро дебютирует новое издание Redmi Note 10S Straight Purple

Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 10S на мировых рынках пару месяцев назад. Смартфон представлен в трех цветовых решениях: Onyx Grey, Pebble White и Ocean Blue. Теперь компания подтвердила, что скоро будет продавать Redmi Note 10S в новом фиолетовом варианте.

Последний твит Xiaomi дает представление о захватывающем Straight Purple Redmi Note 10S. Компания еще не подтвердила наличие нового цветового варианта. Вероятно, в ближайшие дни он может отправиться на европейские рынки.

Redmi Note 10S имеет AMOLED дисплей 6,43 дюйма, что обеспечивает разрешение Full HD + 1080 х 2400 пикселей и 20: 9 соотношения сторон. Сканер отпечатков пальцев находится на правом торце смартфона. Под капотом устройства присутствует чипсет Helio G95.

Устройство оснащено до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ памяти UFS 2.2. На устройстве есть специальный слот для хранения данных для добавления карты microSD. Он поставляется с предустановленной Android 11 на базе MIUI 12.5.

В Note 10S установлена ​​фронтальная камера на 13 мегапикселей. Его основная камера оснащена 64-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным сверхшироким объективом, 2-мегапиксельной макро-камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Note 10S поставляется в трех вариантах: 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища, 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища. На мировых рынках они оцениваются в 229, 249 и 279 долларов соответственно.

Источник — Astera.