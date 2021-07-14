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Скоро будет выпущен новый вариант Samsung Galaxy A12 с Exynos 850

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Samsung представила Galaxy A12 в конце ноября 2020 года. Смартфон начал поступать на прилавки в большинстве регионов в начале 2021 года. Теперь, спустя несколько месяцев, сообщается, что компания выпустит новую версию этого устройства.

Скоро будет выпущен новый вариант Samsung Galaxy A12 с Exynos 850

Как стало известно Astera.ru, Samsung вскоре может выпустить новый вариант Galaxy A12 с номером модели SM-A127F. Страница поддержки этого телефона уже доступна на одном из региональных официальных сайтов Samsung. Это устройство также было сертифицировано Bluetooth SIG.

Согласно источнику публикации, новый Galaxy A12 будет работать на Exynos 850 SoC вместо чипсета MediaTek Helio P35, который находится внутри оригинальной модели. Фактически, это будет единственная разница между старым и новым вариантами.

Следовательно, грядущий Galaxy A12 (SM-A127F), как ожидается, будет иметь 6,5-дюймовый ЖК-экран HD + с выемкой в ​​виде капли, 48 МП (широкий) + 8 МП (сверхширокий) + 2 МП (макро) + 2 МП (глубина) четырехъядерный. -настройка камеры, 8-мегапиксельная селфи-камера, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка 15 Вт.

Он также должен иметь разъем для наушников 3,5 мм, слот для карт MicroSD, порт USB Type-C и боковой датчик отпечатков пальцев. К сожалению, неизвестно, будет ли он дебютировать с One UI Core 2.x на базе Android 10 или последней версией One UI Core 3.x (Android 11), которая недавно была доступна через обновление системы OTA для исходной модели.

Компания Samsung еще официально не объявила дату запуска этого смартфона. Поскольку он отличается только чипом, то, скорее всего, получит тихий выпуск.

Samsung Galaxy A12
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