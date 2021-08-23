Складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 стали свидетелями сильных предварительных заказов

Samsung удваивает количество складных смартфонов, и в соответствии с этим южнокорейский технологический гигант недавно анонсировал два новых устройства — Samsung Galaxy Z Fold3 и Samsung Galaxy Z Flip3.

Устройства еще не поступили в продажу, но доступны для предзаказа, и кажется, что у компании есть победитель после разочаровывающих продаж флагманских смартфонов серии Galaxy S за последние пару лет.

В новом отчете со ссылкой на отраслевые источники утверждается, что два недавно выпущенных складных смартфона от Samsung уже превысили отметку в 450 000 единиц в предварительных заказах, которые начались 17 августа и закончатся сегодня, то есть 23 августа.

Предполагается, что общее количество предварительных заказов может достигнуть 600000 единиц, а если также будут включены разблокированные модели, то количество может даже достигнуть 800000 единиц. Для удобства: предварительная продажа Samsung Galaxy Z Fold2 составляла 80 000 единиц.

Популярность этих новых складных смартфонов от Samsung высока среди молодых покупателей, что неудивительно. По данным мобильного оператора, около 49 процентов брони Galaxy Z Fold3 поступают от клиентов в возрасте от 20 до 30 лет. Что касается Galaxy Z Flip3, на них приходится около 57 процентов предварительных заказов.

Samsung делает ставку на свою линейку складных смартфонов, чтобы защитить свои позиции в качестве ведущего мирового производителя смартфонов, который сейчас находится под серьезной угрозой со стороны китайских производителей смартфонов, таких как Xiaomi.

Пока что, похоже, стратегия южнокорейского гиганта работает так, как задумано. Samsung — единственный крупный бренд смартфонов с несколькими поколениями складных моделей смартфонов, которые уже представлены на рынке, в то время как большинство других производителей телефонов еще не выпустили свои первые складные устройства.

Источник — Astera.