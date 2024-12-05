Складные Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 2025 года получат увеличенные экраны

В 2025 году компания Samsung планирует представить значительные обновления для своих складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.

Согласно информации, Galaxy Z Fold 7 будет иметь увеличенный основной экран, который может достигать 8 дюймов, в то время как у Z Fold 6 он составляет 7,6 дюймов.

Внешний экран также станет больше — с 6,3 до 6,5 дюймов, что сделает устройство более удобным в закрытом состоянии. Эти размеры аналогичны тем, что у специальной версии Z Fold, выпущенной в октябре.

Также ожидаются обновления для Galaxy Z Flip 7. Он будет оснащён основным экраном размером 6,85 дюйма вместо 6,7 дюйма у Z Flip 6.

Экран-крышка увеличится с 3,4 до 4 дюймов, что позволит пользователям просматривать больше информации и работать с большим количеством приложений, не открывая телефон.

Увеличенные экраны Z Flip 7 и Z Fold 7 должны улучшить совместимость с приложениями на экранах-обложках.

Хотя Z Flip 6 мог отображать несколько приложений на внешнем дисплее, новый 4-дюймовый экран Z Flip 7 обещает лучшую поддержку различных приложений.