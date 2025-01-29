Складные и ультратонкие устройства становятся новым трендом на рынке

Складные устройства продолжают завоёвывать рынок, предлагая пользователям уникальное сочетание портативности и больших экранов. От смартфонов, которые раскладываются в планшеты, до ноутбуков с гибкими дисплеями — эти технологии меняют подход к современным гаджетам.

Производители также исследуют новые форм-факторы, включая сворачивающиеся дисплеи и многосложные устройства. Сворачиваемые OLED-дисплеи позволяют создавать элегантные устройства без видимых складок, а примеры, такие как телевизор LG, демонстрируют потенциал этой технологии.

В ноутбуках, таких как Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable, внедряются сворачивающиеся экраны, что значительно улучшает многозадачность. Смартфоны, как Tecno Phantom Ultimate, предлагают сворачивающиеся дисплеи, увеличивающиеся с 6,55 до 7,11 дюйма.

Однако возникают и сложности: высокая стоимость и риск износа могут ограничить доступность этих устройств. В то же время, ультратонкие смартфоны, такие как Samsung Galaxy S25 Edge и ожидаемый iPhone 17 Air, возвращают моду на элегантный дизайн, предлагая мощные характеристики.

С учетом всех этих инноваций, будущее технологий обещает ещё больше функциональности и стильных решений, что сделает их неотъемлемой частью повседневной жизни пользователей.