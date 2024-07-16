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Складной Xiaomi Mix Fold 4 представлен на рендере в новом дизайне

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На последних рендерах, опубликованных китайским инсайдером Fixed Focus Digital, показан новый дизайн складного смартфона Xiaomi Mix Fold 4.

Складной Xiaomi Mix Fold 4 представлен на рендере в новом дизайне

 

Это изображение не является официальным, но похоже, что оно более правдоподобное в сравнении с предыдущим рендером, опубликованным другим источником, которое вызывало сомнения.

Судя по новому рендеру, Xiaomi Mix Fold 4 будет иметь тройную камеру, включающую перископический телеобъектив. На корпусе также видна надпись «100х», но, скорее всего, это связано с цифровым зумом.

Ожидается оптическое приближение в пределах от 3х до 5х. Стоит отметить, что предыдущая модель Xiaomi складного смартфона имела две телекамеры с 3,2- и 5-кратным зумом.

По слухам, Xiaomi Mix Fold 4 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батареей емкостью не менее 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, а также будет иметь защиту от воды по стандарту IPX8 и толщину корпуса менее 10 мм.

По предварительным данным, китайская компания представит свои новые продукты 19 июля.

 

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