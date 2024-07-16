Складной Xiaomi Mix Fold 4 представлен на рендере в новом дизайне

На последних рендерах, опубликованных китайским инсайдером Fixed Focus Digital, показан новый дизайн складного смартфона Xiaomi Mix Fold 4.

Это изображение не является официальным, но похоже, что оно более правдоподобное в сравнении с предыдущим рендером, опубликованным другим источником, которое вызывало сомнения.

Судя по новому рендеру, Xiaomi Mix Fold 4 будет иметь тройную камеру, включающую перископический телеобъектив. На корпусе также видна надпись «100х», но, скорее всего, это связано с цифровым зумом.

Ожидается оптическое приближение в пределах от 3х до 5х. Стоит отметить, что предыдущая модель Xiaomi складного смартфона имела две телекамеры с 3,2- и 5-кратным зумом.

По слухам, Xiaomi Mix Fold 4 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батареей емкостью не менее 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, а также будет иметь защиту от воды по стандарту IPX8 и толщину корпуса менее 10 мм.

По предварительным данным, китайская компания представит свои новые продукты 19 июля.