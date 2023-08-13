Складной Xiaomi Mix Fold 3 будет работать на разогнанном Snapdragon 8 Gen 2

Xiaomi намерена официально представить свой новый смартфон Mix Fold 3 на специальном мероприятии в Китае, которое состоится в понедельник, 14 августа. Стало известно, что прототип этого устройства был обнаружен в базе данных Geekbench, где он представлен с разгоном процессора Snapdragon 8 Gen 2. В частности, ядро Prime данного процессора разогнано до 3,36 ГГц, что соответствует показателям «Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy».

По результатам тестирования, прототип Mix Fold 3 продемонстрировал показатель в 2 071 балл в одноядерном режиме и 5 419 баллов в многоядерном. Операционная система устройства базируется на Android 13, а его оперативная память составляет 16 ГБ. Предположительно, также будут доступны версии с другим объемом оперативной памяти.

По предыдущим утечкам и информации из источников, Xiaomi Mix Fold 3 будет оснащен внутренним экраном размером 8,02 дюйма с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также внешним экраном размером 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и также с частотой обновления 120 Гц. Важным элементом будет селфи-камера, интегрированная под дисплеем на внутреннем экране. Аккумулятор емкостью 4800 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Задняя часть смартфона будет оборудована системой из четырех камер, включая основной сенсор 50 МП, телефотокамеру, ультразум и перископический зум. Следует также отметить, что Xiaomi Mix Fold 3 обещает стать самой тонкой горизонтальной раскладушкой на сегодняшний день.