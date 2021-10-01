Складной телефон Honor Magic X может появиться в конце 2021 года

Honor теперь является третьим по величине брендом смартфонов в Китае. Генеральный директор Honor Джордж Чжао недавно заявил, что будет стремиться завоевать популярность на рынке дорогих устройств. Следовательно, ожидается запуск собственных флагманов, таких как линейка Huawei Mate и P. Информатор из Китая заявил, что компания работает над своим первым складным телефоном под кодовым названием Magic X. Ожидается, что он выйдет в свет в четвертом квартале этого года.

Согласно аналитику , складной телефон Honor Magic X будет похож на Mate X2 с точки зрения дизайна. Не упоминая никаких подробностей, он добавил, что Honor, как ожидается, будет предлагать некоторые другие функции Magic X.

Аналитик дисплеев Росс Янг ранее заявлял, что первый складной телефон Honor будет поставляться с оборудованными складными панелями, поставляемыми BOE и Visionox . В других отчетах утверждалось, что он будет иметь внутренний складной дисплей на 8 дюймов и экран на 6,5 дюймов.

Тот же информатор также заявил, что Huawei работает над телефоном-раскладушкой Mate V со складным экраном. Он может стать официальным в четвертом квартале этого года и будет стоить менее 10 000 юаней (~ 1550 долларов США). Устройство, скорее всего, ориентировано на женскую аудиторию. В то же время ожидается, что бренд анонсирует серию GT3 и линейку умных часов Watch D.

Возвращаясь к Honor, компания, как предполагается, вскоре анонсирует новый смартфон под названием Honor X20 Max . Ожидается, что он будет поставляться с огромным 7,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD +, чипсетом Dimensity 1100 и батареей емкостью 6000 мАч, поддерживающей быструю зарядку 66 Вт. Для фотографии он может иметь тройную камеру на 64 мегапикселя + 2 мегапикселя (макро) + 2 мегапикселя (глубина).