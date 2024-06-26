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Складной TECNO Phantom V2 Fold будет оснащен Dimensity 9000+ и 12 ГБ ОЗУ

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Появилась новая информация о предстоящем складном смартфоне TECNO Phantom V2 Fold.

Складной TECNO Phantom V2 Fold будет оснащен Dimensity 9000+ и 12 ГБ ОЗУ

Устройство было обнаружено в базе данных платформы Bluetooth SIG и в результате тестирования на Geebench. Из обоих источников стали известны некоторые ключевые характеристики нового устройства.

Платформа Bluetooth SIG подтвердила, что смартфон, обозначенный модельным номером AE10, поддерживает Bluetooth 5.3.

Тесты на Geebench также указали, что Phantom V2 Fold будет оснащен процессором Dimensity 9000+ и 12 ГБ оперативной памяти, а также будет работать на операционной системе Android 14.

В результатах одноядерного и многоядерного тестов смартфон набрал 1273 и 3844 баллов соответственно.

Подробности о Phantom V2 Fold, такие как разрешение камеры и характеристики экрана, пока неизвестны. Также нет информации о стоимости и дате анонса этого будущего устройства.

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