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Складной смартфон Vivo X Fold 2 со Snapdragon 8 Gen 2 и 12 Гб ОЗУ прошел тест в GeekBench

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Vivo готовится к презентации складных устройств, которые поступят в продажу под названиями Vivo X Fold2, Vivo X Flip и Vivo Pad2.

В новой серии флагманским аппаратом станет Vivo X Fold2 и уже известно, какие у него будут основные характеристики.

Складной смартфон получит Snapdragon 8 Gen 2 и 12 ГБ оперативной памяти, работать аппарат будет под управлением Android 13. Устройство уже протестировали в Geekbench, и там он продемонстрировал результат в одноядерном тесте 1809 баллов, в многоядерном 5050 баллов.

По слухам, раскладной смартфон получил 8,03-дюймовый гибкий экран и 6,53-дюймовый внешний. Основная камера будет 50 Мп, установят сенсор Sony IMX 866. Для селфи китайский производитель предусмотрел два 32 Мп датчика изображения.

Презентация Vivo X Fold2, Vivo X Flip и Vivo Pad2 должна состоятся 20 апреля.

Vivo Vivo X Fold 2
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