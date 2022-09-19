Складной смартфон Samsung W23 появился на TENAA перед запуском

В прошлом году Samsung выпустила Samsung W22 в сотрудничестве с China Telecom. Для тех, кто не знает, это роскошная версия смартфона Galaxy Z Fold 3, сделанная исключительно для Китая.

Две компании снова сотрудничали, чтобы создать новое устройство под названием Samsung W23, которое, вероятно, будет пользовательской версией Galaxy Fold 4. Перед запуском складной телефон Samsung W23 появился на TENAA.

Листинг подтверждает, что телефон оснащен пятью камерами, батареей емкостью 4320 мАч и возможностью подключения 5G. Устройство, скорее всего, будет оснащено тройной камерой на задней панели с 50-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 12-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера будет иметь 10-мегапиксельный модуль и 4-мегапиксельный модуль под дисплеем.

Популярный информатор Ice Universe недавно поделился тизером грядущего Samsung W23. Согласно плакату, он будет запущен вместе с W23 Flip, который будет представлять собой нестандартный Galaxy Z Flip 4. Ожидается, что оба устройства будут оснащены золотыми петлями и иметь логотип на задней панели с надписью «Сердце миру».

Поскольку устройство прошло сертификацию TENAA, запуск может состояться в ближайшее время. Ожидается, что W23 будет стоить от 16 999 юаней (~ 2640 долларов США) за модель с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.