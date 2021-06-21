Южнокорейский гигант сейчас готовится к выпуску складных смартфонов следующего поколения, включая Samsung Galaxy Z Fold 3. И, согласно новым отчетам, цена телефона может быть ниже, чем у его предшественника.

Хотя в отчетах говорится, что телефон будет продаваться по более низкой цене, точные данные о ценах пока не известны. Но примечательно, что компания стремится привлечь больше людей за счет снижения цен и повышения привлекательности категории.

Отчеты показывают, что Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 могут получить примерно 20-процентное снижение цен по сравнению с их предшественниками. Это означает, что смартфон Galaxy Fold следующего поколения может стоить на 400 долларов меньше, чем цена Galaxy Z Fold 2 в 1999 долларов.

Ожидается, что компания сохранит модель внутреннего хранилища на 256 ГБ, а также, по слухам, предложит модель хранилища на 512 ГБ для тех, кто хочет дополнительной емкости, но это для Galaxy Z Flip 3, а не для модели серии Fold.

Если верить предыдущим сообщениям, то ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold 3 будет официально запущен в августе этого года.

Источник — Astera.