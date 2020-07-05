Складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 показали на видео

В Сети опубликовали короткий видеоролик, в котором показали новое поколение гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold 2 со всех сторон.

Его презентация наряду с другими новинками от компании Samsung состоится в начале августа, а пока в рендерном видео показали гибкий смартфон на основе последних данных и патентных изображений.

Как ранее уже сообщалось, основной экран получит диагональ 7,7 дюйма, против 7,3 дюйма у предшественника.

Разрешение дисплея составит 1680×2213 точек, соотношение сторон – 11,8:9, а частота обновления – 120 Гц. Внешний экран также станет больше и его диагональ будет 6,23 дюйма.

Что касается других характеристик, то известно, что смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 865, который дополнят 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ ПЗУ.

Объём аккумулятора составит 4 365 мАч. Также известно, что в основной камере будут датчики на 64 Мп, 16 Мп и 12 Мп.