Huawei выпустит смартфон-раскладушку и откажется от линейки Mate X

Huawei — одна из немногих компаний, выпускающих складные смартфоны. Пока OEM представил только три модели. Все они оснащены горизонтально складывающимся дисплеем, который раскладывается в планшет. По словам надежного эксперта из Китая, в настоящее время компания работает над устройством с вертикально складывающимся экраном. Этот тип телефона обычно называют «складным смартфоном-раскладушкой».

По данным Digitial Chat Station, Huawei разрабатывает складной смартфон-раскладушку. Лидер утверждает, что телефон будет позиционироваться на рынке высокого класса. Он также добавляет, что он будет ориентирован на женскую аудиторию. К сожалению, неизвестно, когда выйдет этот телефон.

Судя по информации, грядущий складной смартфон-раскладушка под брендом HUAWEI будет напрямую конкурировать с серией Samsung Galaxy Z Flip. Текущее поколение Galaxy Z Flip3 считается лучшим доступным складным устройством на сегодняшний день без каких-либо серьезных проблем. Следовательно, телефон Huawei должен предлагать больше, чтобы привлечь клиентов.

В настоящее время только две компании предлагают складные смартфоны с вертикально складывающимся дисплеем. Один из них — южнокорейский Samsung, а другой — китайская Motorola, принадлежащая Lenovo .

Huawei, входящий в этот сегмент, станет единственным вторым китайским OEM-производителем, предлагающим этот тип телефона. Однако есть шанс, что другие китайские фирмы, такие как Xiaomi , OPPO или vivo, обойдут телекоммуникационного гиганта в этом отношении.