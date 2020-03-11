Складной смартфон Huawei Mate Xs появится в России

Новый смартфон китайской компании со складным экраном дебютировал в конце февраля.

Теперь компания начинает готовиться к выходу его на рынки, в том числе Huawei Mate Xs появится в России.

Компания в соцсетях официально анонсировала его скорое появление. Никаких дат старта продаж и цен пока не называют.

Рекомендованная розничная стоимость аппарата составляет 2 415 долларов, а вот некоторые перекупщики в Китае продают его за 6 тыс. долларов, тогда как на AliExpress этот аппарат можно найти за 458 тыс. рублей.