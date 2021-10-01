Складной Huawei Mate V планируется выпустить в четвертом квартале

Huawei была одним из первых производителей, анонсировавших коммерчески доступный складной смартфон. Ранее в этом году компания выпустила свой третий складной телефон Mate X2 , который отказался от дизайна складывания наружу, как у его предшественников, в пользу дизайна складывания внутрь, ставшего популярным благодаря серии Galaxy Fold . В новой утечке говорится, что у Huawei есть еще один складной набор для запуска в следующем квартале, и он будет запущен как Mate V.

Если бы все было хорошо в стране Huawei, серия Mate 50 должна была бы стать флагманом, выпущенным в следующем квартале, но этого не произойдет из-за проблемного бизнеса мобильных телефонов, который сильно пострадал из-за запрета в США. Его флагман серии P на этот год, который должен был быть представлен в первом квартале года, не был объявлен до конца июля . Даже базовая модель Huawei P50 стала доступна для покупки только в этом месяце.

Хотя серия Mate 50 не будет запущена в этом году, надежный источник информации, автор сообщения @ RODENT950 в Twitter, сообщил, что производитель анонсирует новый складной смартфон под названием Mate V в следующем квартале. Лидер изначально дразнил появление складного устройства около месяца назад.

Технические характеристики Mate V, а также детали его дизайна в настоящее время неизвестны. Ранее сообщалось, что Huawei работает над складным телефоном с дизайном раскладушки, аналогичным Samsung Galaxy Z Flip3 . Однако нет никакой связи, соединяющей эту складную раскладушку с Mate V, запуск которого ожидается в следующем квартале. Время покажет, одно это или два разных устройства. Тем не менее еще один складной телефон от Huawei в этом году — хорошая новость не только для поклонников Huawei, но и для рынка складных смартфонов в целом.