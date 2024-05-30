Складной Samsung Galaxy Z Flip6 получит более ёмкую батарею

Samsung Galaxy Z Flip6 обещает удивить своих поклонников не только более ёмкой батареей, но и инновационной функцией беспроводной зарядки других устройств.

Помимо увеличенной ёмкости аккумулятора, Galaxy Z Flip6 будет обладать возможностью выступать в качестве беспроводной зарядной станции.

Согласно информации из сертификационных баз, в смартфоне будет установлена батарея на 3790 мАч против 3591 мАч у предшественника, при этом в рекламных документах вероятно емкость будет указана 3900 мАч.

Пользователи смогут поделиться энергией своего телефона с другими устройствами, просто поместив их на заднюю панель раскладушки.

Это значит, что Galaxy Z Flip6 станет не только стильным и мощным смартфоном, но и портативным источником питания для других гаджетов.