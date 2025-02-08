Складной Oppo Find N5 с тонким дизайном показали в трех цветах

Компания Oppo готовится представить своё новое складное устройство Find N5, акцентируя внимание на его тонком дизайне. Недавние посты в социальных сетях подчеркивают минимальные складки устройства.

Опубликованные известными инсайдерами изображения показывают устройство в чёрном, белом и фиолетовом цветах.

Find N5 выглядит как эволюция своего предшественника Find N3 с большим круглым модулем камеры на задней панели и логотипом Oppo под ним. На передней панели устройства заметны более тонкие рамки вокруг экрана, что придаёт ему современный вид. В отличие от Google Pixel 9 Pro Fold, у Find N5 нет выступов, и стекло плавно переходит в шарнир.

Согласно слухам, в разложенном состоянии толщина Find N5 составит всего 4,2 мм. Ожидается, что внутренний дисплей будет OLED с разрешением 2K, а внешний экран будет плоским. Find N5 может стать первым складным телефоном с 7-ядерным чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Несмотря на тонкий корпус, устройство может иметь аккумулятор на 5700 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.

Подтвержденные характеристики включают водонепроницаемость IPX6, IPX8 и IPX9, тройную камеру от Hasselblad и новый белый цвет.

Find N5 также ожидается под брендом OnePlus Open 2 в Северной Америке, где могут быть внесены изменения в дизайн и цветовые варианты.