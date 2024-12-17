Складной OnePlus Open 2 получит Snapdragon 8 Elite и станет тоньше

Инсайдер под ником Digital Chat Station поделился свежими подробностями о новом смартфоне OnePlus Open 2. По его данным, устройство получит ряд значительных улучшений по сравнению с предыдущей моделью.

Презентация смартфона состоится в начале 2025 года, после чего он выйдет на китайский рынок. Международный запуск состоится позднее, причем на глобальный рынок модель выйдет под названием OnePlus Find N5.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite и станет тоньше и легче, не потеряв при этом прочности конструкции.

Одним из главных нововведений станет поддержка беспроводной зарядки, которой не было у первой модели. Также улучшится защита от воды до уровня IPX8, увеличится ёмкость аккумулятора, а основная камера получит перископический объектив.