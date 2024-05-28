Складной Motorola Razr 50 появился в базе данных TENAA

Китайское регулирующее агентство TENAA опубликовало официальные фотографии и основные характеристики устройства с индексом XT2453-2. Сертификация в TENAA новинки указывает на ее скорую презентацию.

Согласно опубликованным данным, Motorola Razr 50 будет оснащен 6,9-дюймовым основным экраном разрешением 1080×2640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и фронтальной камерой на 32 Мп, расположенной в отверстии на экране.

Снаружи смартфона будет второй OLED-дисплей диагональю 3,6 дюйма с разрешением 1056×1056 точек и вырезами для камер на 50 и 13 Мп.

Информация о модели процессора не разглашается, но по неофициальным данным предполагается, что это может быть MediaTek Dimensity 7300X.

Известны варианты конфигурации памяти: 8/10/12/16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

Для автономной работы смартфон будет оснащен двумя аккумуляторами общей ёмкостью 3950 мАч (вероятно, округлено до 4000 мАч).

Быстрая зарядка мощностью 33 Вт будет поддерживаться. Габариты устройства составят 171,3 x 73,9 x 7,2 мм, а вес — 188 граммов.