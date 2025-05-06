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Складной iPhone получил аморфный шарнир и грозит превзойти конкурентов

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Компания Apple разрабатывает первый складной iPhone, который, по данным Bloomberg, получит форм-фактор «книжки» и шарнир из аморфного сплава. Одной из ключевых особенностей устройства станет практически незаметная складка на экране.

Складной iPhone получил аморфный шарнир и грозит превзойти конкурентов

Apple делает акцент на качестве пользовательского опыта, стремясь предложить решение, отличающееся от большинства современных складных смартфонов. Ожидается, что по этому показателю устройство обойдет почти всех конкурентов, за исключением модели Motorola Razr 2019 года, где складка также была минимальной благодаря оригинальной конструкции шарнира.

Разработка шарнира стала вторым важным направлением работы инженеров Apple. Предполагается, что он будет значительно превосходить аналоги по качеству. Хотя детали остаются неизвестными, эксперты предполагают, что улучшения могут касаться прочности, надежности и инновационных конструктивных особенностей, обеспечивающих практически полное отсутствие складки на экране.

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