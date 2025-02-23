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Складной iPhone может получить 7,74-дюймовый экран

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Apple, хотя и не представила ещё складной смартфон, активно работает над этой технологией. По последним данным от инсайдера Digital Chat Station, который поделился информацией на Weibo, новый складной iPhone может иметь 5,49-дюймовый внешний экран и основной 7,74-дюймовый дисплей.

Складной iPhone может получить 7,74-дюймовый экран

Хотя точные характеристики экранов пока неизвестны, инсайдер предполагает, что Apple сделает значительные улучшения в конструкции устройства. Ожидается, что новый телефон будет сочетать функции iPhone и iPad, раскладываясь как планшет.

Дизайн нового устройства будет толще и короче, чем у складного телефона Oppo Find N. По слухам, складной iPhone не появится раньше 2026 года и будет использовать дисплей от Samsung.

Эта информация подтверждает, что Apple стремится создать уникальное устройство на рынке складных телефонов.

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