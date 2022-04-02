Складной iPhone, который появится не раньше 2025 года, на самом деле может быть гибридом планшета и телефона

Аналитик Apple Минг-Чи Куо пересматривает свой прогноз о том, когда Apple может выпустить складной iPhone. После заявления в прошлом году, что это может быть уже в 2024 году, аналитик ожидает, что этот продукт, по слухам, будет выпущен в 2025 году «самое раннее».

Куо подтверждает февральский отчет DSCC Росса Янга, в котором говорится, что Apple, вероятно, отложила выпуск складного iPhone до 2025 года. Вот что тогда написал Янг:

Мы отложили наши ожидания выхода Apple на рынок складных смартфонов на два года до 2025 года после переговоров с нашими контактными лицами в цепочке поставок. Компания, похоже, не торопится выходить на рынок складных смартфонов, и это может даже занять больше времени.

Аналитик Минг-Чи Куо также пересмотрел свой прогноз в своем посте в Твиттере :

В своих прошлогодних отчетах я ожидал, что Apple выпустит складной iPhone уже в 2024 году, но теперь ясно, что этот прогноз необходимо пересмотреть. Я предсказываю, что Apple может выпустить свой первый складной продукт не раньше 2025 года, и это может быть складной iPad или гибрид iPad и iPhone.

Тем не менее, этот складной iPhone может использовать подход, аналогичный Samsung Galaxy Z Fold , а не Galaxy Z Flip . Первый — это телефон, который превращается в планшет, а второй — телефон, который просто складывается, как это делали старые сотовые телефоны.

Куо написал в Твиттере этот пересмотренный прогноз после того , как в сети снова начали появляться новости о складных MacBook/iPad . Он говорит, что «Apple разрабатывает складные продукты среднего, крупного и малого масштаба», и компания «тестирует складные OLED-дисплеи размером около 9 дюймов». По его словам, тест предназначен для «проверки ключевых технологий и может не являться спецификацией конечного продукта».

До сих пор не ясно, выйдет ли Apple на рынок складных дисплеев. Но если аналитики предсказывают правильно, этого не произойдет как минимум до 2025 года.