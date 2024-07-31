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Складной HUAWEI nova Flip «засветился» на реальных фотографиях

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Не дожидаясь официальной презентации, два инсайдера поделились качественными снимками складного смартфона HUAWEI nova Flip. Фотографии, сделанные в высоком разрешении, позволяют детально рассмотреть дизайн устройства.

Складной HUAWEI nova Flip "засветился" на реальных фотографиях

На снимках, опубликованных пользователем ChinChin, смартфон представлен в белом корпусе. Он выглядит так же, как на официальных рекламных материалах, с небольшим квадратным внешним экраном и двойной основной камерой.

На тыльной панели видны название компании и логотип серии nova. Кнопки включения с встроенным сканером отпечатков и регулировки громкости расположены на правой грани корпуса.

Складной HUAWEI nova Flip "засветился" на реальных фотографиях

Другой инсайдер, NoviceEvaluation, показал HUAWEI nova Flip в зелёном и розовом цветах. На этих фотографиях заметны сравнительно широкие рамки вокруг основного дисплея, в центре верхней части которого расположен датчик фронтальной камеры.

Подробные характеристики,  а также дата запуска новинки пока не раскрыты.

Складной HUAWEI nova Flip "засветился" на реальных фотографиях Складной HUAWEI nova Flip "засветился" на реальных фотографиях

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