Складной HUAWEI nova Flip «засветился» на реальных фотографиях

Не дожидаясь официальной презентации, два инсайдера поделились качественными снимками складного смартфона HUAWEI nova Flip. Фотографии, сделанные в высоком разрешении, позволяют детально рассмотреть дизайн устройства.

На снимках, опубликованных пользователем ChinChin, смартфон представлен в белом корпусе. Он выглядит так же, как на официальных рекламных материалах, с небольшим квадратным внешним экраном и двойной основной камерой.

На тыльной панели видны название компании и логотип серии nova. Кнопки включения с встроенным сканером отпечатков и регулировки громкости расположены на правой грани корпуса.

Другой инсайдер, NoviceEvaluation, показал HUAWEI nova Flip в зелёном и розовом цветах. На этих фотографиях заметны сравнительно широкие рамки вокруг основного дисплея, в центре верхней части которого расположен датчик фронтальной камеры.

Подробные характеристики, а также дата запуска новинки пока не раскрыты.