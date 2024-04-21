Складной Honor Magic Flip будет запущен после премьеры серии Honor 200

Китайский производитель смартфонов Honor, по сообщениям, работает над новым раскладным телефоном.

Пока не была объявлена официальная дата запуска устройства, однако недавние утечки от китайского информатора пролили свет на то, когда ожидается выход Honor Magic Flip на рынок.

По информации инсайдера, первым будет запущена серия Honor 200, а затем будет представлен первый в истории бренда раскладной телефон с гибким экраном.

В июне в Китае ожидается дебют нескольких смартфонов среднего класса, включая серии Huawei Nova 13, Reno 12, Vivo S19 и Honor 200.

К сожалению, в последней утечке не было представлено никакой информации о характеристиках серии Honor 200 или Magic Flip.

Согласно данным инсайдеров, Honor Magic Flip будет иметь большой внешний дисплей, аналогичный Motorola Razr 40 Ultra. Кроме того, ожидается, что он будет оснащен двойной камерой и кожаной задней панелью. Судя по слухам, устройство будет оснащено двухсекционной батареей емкостью 4500 мАч.

Ранее появилась информация, что Magic Flip будет представлен к концу второго квартала этого года, что указывает на возможный запуск в июне.

Возможно, серия Honor 200 и Magic Flip будет представлены отдельно, причем последний появится после дебюта новой линейки Honor 200.

Кроме того, информация, что Honor планирует выпустить еще два раскладных телефона во второй половине года. Эти устройства, вероятно, будут называться Magic V3 и V Purse 2 и станут преемниками Magic V2 и V Purse, выпущенных в прошлом году.