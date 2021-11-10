Сканер отпечатков пальцев Google Pixel 6 может сломаться, если в телефоне разрядится батарея

Совсем недавно Google выпустила долгожданную флагманскую серию 2021 года — серию Pixel 6. Но многие первые покупатели обнаружили проблемы с его медленным, а иногда и ненадежным датчиком отпечатков пальцев. А теперь новые отчеты указывают на то, что биометрический сканер страдает от еще более серьезных проблем.

Согласно Reddit, у нескольких пользователей датчик отпечатков пальцев на серии Pixel 6 полностью сломался по довольно странной причине. Как сообщается, после того, как Pixel 6 полностью разряжается, смартфон каким-то образом навсегда отключает датчик отпечатков пальцев. Некоторые пользователи отметили, что сканер отпечатков пальцев полностью перестал работать даже после перезагрузки после того, как их телефон изначально умер от разряда батареи. На данный момент некоторые пользователи Reddit обнаружили, что сброс к заводским настройкам был единственным способом решить эту проблему, однако это было бы довольно хлопотно.

Интересно, что один пользователь Pixel 6 также прокомментировал эту ветку, заявив, что они столкнулись с проблемой, не разряжая батарею своего телефона. Другими словами, разряженная батарея может быть основным триггером, но некоторые другие факторы, связанные с батареей, потенциально могут быть причиной этой проблемы. Примечательно, что хотя гигант поисковой системы ранее заявлял, что медленный сканер является конструктивным, мы также сообщали о незарегистрированных отпечатках пальцев, которым также удалось разблокировать устройство.

К счастью, Google признал эту проблему, и было зарегистрировано официальное средство отслеживания проблем.

Источник — Astera.