Скандинавский разработчик софта Qt Group отказался работать с пользователями из РФ

Зарубежные IT-компании массово покидают Россию, вслед за Microsoft и Cisco, о своем уходе объявил скандинавский разработчик Qt Group.

Он ограничил загрузку своих продуктов с российских IP-адресов и удалил на сайте русский язык.

Софт от Qt Group используется разработчиками для создания интерфейсов и приложений под Windows, Android и другие ОС.

Qt Group использовал «Яндекс» и компания «МойОфис». Стоит отметить, что ПО от Qt относится к категории Open Source, поэтому ограничена только загрузка платных решений.

Qt Group разрабатывала только библиотеки, инструменты разработки и документацию, тогда как все остальное распространяется бесплатно, и при желании может быть доработано по собственному усмотрению.