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«Ситилинк»: продажи китайских ноутбуков в России увеличились на 80% по итогам 2022 года

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В России активно растут продажи ноутбуков китайского происхождения. По данным аналитического отдела «Ситилинк», в прошлом году рост продаж китайских ноутбуков составил 80%.
Пока самыми продаваемыми остаются модели марок Asus, HP и Lenovo, но популярность ноутбуков из Китая растет ежемесячно.

Сейчас у ритейлера представлены модели от компаний Chuwi, Hasee, XPG, Realme, Infinix, Tecno, iTel, Rombica и Hiper и другие.

В отчете отмечается, что в прошлом году большим спросом пользовались геймерские ноутбуки в ценовом диапазоне 60-70 тысяч рублей. Но больше всего продается ноутбуков в ценовом сегменте от 40 до 50 тысяч рублей.

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