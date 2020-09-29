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Системные файлы Xbox Series X займут 200 ГБ

29.09.2020 12:34

Xbox Series X может похвастаться 1 ТБ памяти на бумаге, но только около 800 ГБ из них можно будет использовать после настройки консоли.

Несмотря на то, что новые консоли всегда говорят, что они предлагают определенный объем хранилища, указанное число всегда не учитывает пространство по умолчанию, которое требуется при настройке системы. Аппаратное обеспечение следующего поколения в Xbox Series X и PS5 ничем не отличается, и в случае с первым стало известно, сколько места для хранения у него фактически будет доступно.

Системные файлы Xbox Series X займут 200 ГБ

По данным GameSpot, у которого уже есть Xbox Series X, на диск емкостью 1 ТБ, установленный на консоли, требуется почти пятая часть этого пространства для основных файлов, прикрепленных к консоли. Всего для операционной системы платформы и других различных файлов требуется 198 ГБ Xbox Series X. Это означает, что на самом деле 802GB остаются открытыми для установки игр и других приложений, которые вы можете загрузить. Стоит отметить, что версия консоли, которая находится в руках GameSpot, возможно, еще не доработана, поэтому эти цифры могут измениться к дню запуска.

В некотором смысле этого следовало ожидать. Поскольку видеоигры в целом со временем становятся все больше, неудивительно, что общая операционная система Xbox Series X будет больше, чем та, к которой все привыкли.

С другой стороны, похоже, что у Series X чертовски быстро может не хватить места. 800 ГБ — это не так много по современным стандартам, и, как уже упоминалось, если размеры игр будут увеличиваться, это хранилище будет очень быстро уменьшаться. Учитывая, что возможности расширяемого хранилища для Xbox Series X и S также стоят ошеломляющих 220 долларов , кажется, что в этом следующем поколении нам придется делать больше управления, чем обычно.

Xbox Series X и S должны появиться чуть больше месяца, 10 ноября.

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