Система iOS 16.2 сможет ограничивать функционал устройств на основе местоположения

Apple в iOS 16.2 добавила функцию, которая позволит блокировать некоторые функции iOS на основе информации получаемой GPS, Wi-Fi и SIM-карты.

В iOS 16.2 появилась функция под кодовым названием countryd, через которую будет происходит блокировка некоторых приложений, запрещенных в той или иной стране.

К примеру, в ОАЭ запрещено использовать FaceTime, но эту блокировку обходят в настройках устройства.

С реализацией countryd уже невозможно будет обойти блокировку. Для работы ограничений будет использоваться местоположение, информация об операторе через SIM-карту и Wi-Fi.

За счет этих данных countryd заблокирует функции iPhone, запрещенные в стране.

Предположительно, countryd полноценно реализуют в iOS 17, так как ожидается, что Apple разрешит устанавливать приложения в обход App Store.