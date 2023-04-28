Главная » Новости

Система iOS 16.2 сможет ограничивать функционал устройств на основе местоположения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 188 Опубликовано

Apple в iOS 16.2 добавила функцию, которая позволит блокировать некоторые функции iOS на основе информации получаемой GPS, Wi-Fi и SIM-карты.

В iOS 16.2 появилась функция под кодовым названием countryd, через которую будет происходит блокировка некоторых приложений, запрещенных в той или иной стране.

К примеру, в ОАЭ запрещено использовать FaceTime, но эту блокировку обходят в настройках устройства.

С реализацией countryd уже невозможно будет обойти блокировку. Для работы ограничений будет использоваться местоположение, информация об операторе через SIM-карту и Wi-Fi.

За счет этих данных countryd заблокирует функции iPhone, запрещенные в стране.

Предположительно, countryd полноценно реализуют в iOS 17, так как ожидается, что Apple разрешит устанавливать приложения в обход App Store.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.