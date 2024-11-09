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Siri перестанет реагировать на команды из рекламы благодаря новой функции

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Apple планирует внедрить функцию, предотвращающую случайную активацию Siri голосовыми командами, звучащими в рекламных роликах. Согласно данным, найденным в бета-версии tvOS 18.2, новая функция под названием AdBlocker использует технологию Shazam для распознавания аудио, сопоставляя его с аудиофрагментами, хранящимися у Apple. Если звук совпадает с рекламным, стандартная команда активации «Привет, Siri» блокируется, исключая случайные срабатывания.

На данный момент функция доступна в бета-версии tvOS 18.2 для разработчиков, а первым устройством, поддерживающим AdBlocker, станет HomePod. Ожидается, что аналогичное обновление может появиться и для iPhone в бета-версии iOS 18.2.

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