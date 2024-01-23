Синее излучение смартфонов связали с лишним весом

Исследование ученых Тюменского государственного университета Минздрава России обращает внимание на негативное влияние синего излучения смартфонов и компьютеров на здоровье и активность людей.

Синий свет, с самой короткой длиной волны и самой высокой частотой в видимом спектре, может наносить вред глазам и оказывать влияние на регуляцию цикла сна-бодрствования, выработку гормонов и метаболические процессы.

Исследование также связало избыточное воздействие синего излучения с изменением индекса массы тела (BMI).

Даже непродолжительное воздействие синего света в период активной выработки мелатонина связано с повышенными рисками метаболических нарушений и набором веса.

Однако, несмотря на сложность отказаться от использования гаджетов в темное время суток, большинство операционных систем предлагают специальные режимы адаптации дисплея, которые сокращают количество синего излучения.