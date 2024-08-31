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Silicon Power сделала карту памяти microSD Express со скоростью чтения на уровне SSD

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Компания Silicon Power представила свою первую карту памяти microSD Express под названием SET320. Эта новинка доступна с объёмом до 256 ГБ и обеспечивает производительность, сравнимую с твердотельными накопителями (SSD).

Silicon Power сделала карту памяти microSD Express со скоростью чтения на уровне SSD

Карта поддерживает интерфейсы PCIe Gen 3.0 x1 и NVMe, достигая скорости чтения до 820 МБ/с, что на 40% быстрее, чем у SATA-накопителей, и более чем в 8 раз быстрее стандартных microSD UHS-I.

Скорость записи составляет 640 МБ/с, что позволяет эффективно работать с большими файлами.

SET320 также совместима с устройствами, которые используют обычные карты microSDXC UHS-I, и поддерживает приложения на основе искусственного интеллекта.

Уровень энергопотребления карты невысок — всего 1,5 мВт, и она может работать при температурах от -25 до +70 °C.

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