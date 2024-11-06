Сиквел Hogwarts Legacy будет связан с сюжетом нового сериала HBO о Гарри Поттере

Компания Warner Bros. продолжает расширять вселенную Гарри Поттера, а ее новые проекты обещают укрепить связь между фильмами, играми и сериалами. В частности, как сообщает издание Variety, работа над сиквелом игры Hogwarts Legacy активно ведется и будет связана с грядущим сериалом о Гарри Поттере, который дебютирует на HBO в 2026 году.

Сюжет сиквела Hogwarts Legacy окажется пересекающимся с сюжетными линиями сериала, что обещает интересную интеграцию двух крупных проектов. Это не первый раз, когда Warner Bros. решает объединить свои франшизы, стремясь сделать мир магии еще более цельным. Слухи о возможных сюжетных переплетениях с сериалом о волшебниках усиливаются, несмотря на то, что подробности пока не разглашаются.

Успех игры Hogwarts Legacy, которая в прошлом месяце преодолела рубеж в 30 миллионов проданных копий, вдохновляет студию на дальнейшее развитие этой темы. В дополнение к игре, компания уже выпустила Harry Potter: Quidditch Champions и готовит ремастеры Lego Harry Potter Collection. Также в разработке находятся несколько мобильных проектов по вселенной Поттера.

Интересно, что Дэвид Хаддад, президент Warner Bros. Interactive Entertainment, рассказал, что команда разработчиков тщательно координирует элементы сюжета игры с производителями сериала. Таким образом, фанатам предстоит увидеть более глубокие связи между медиаформатами.