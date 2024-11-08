СибГМУ создаст фармацевтический инжиниринговый центр к 2030 году

К 2030 году Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) планирует преобразовать свой фармацевтический факультет в фармацевтический инжиниринговый центр, который станет ключевым игроком в разработке лекарственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

По словам декана фармацевтического факультета Александры Мелентьевой, в рамках программы модернизации факультет сосредоточится на создании инфраструктуры для производства новых фармацевтических и биомедицинских технологий, а также на их внедрении в систему здравоохранения. Важным направлением будет сотрудничество с фармацевтическими компаниями и индустриальными партнерами.

Основными направлениями работы программы развития станут: образование, научно-исследовательская деятельность и создание научно-технологического потенциала, а также развитие человеческого капитала. Программа также предполагает развитие индивидуальных образовательных траекторий и усиление проектной деятельности студентов. Важным шагом будет введение института индустриального руководителя образовательной программы (иРОП), который станет ключевым партнером в формировании и сопровождении учебных курсов.

Индивидуальный руководитель образовательной программы будет не только помогать в создании и реализации образовательных проектов, но и выступать заказчиком для выпускных квалификационных работ, а также предоставлять студентам возможности для прохождения практик и стажировок. Это сотрудничество с отраслью и практическая направленность обучения позволят выпускникам быть более конкурентоспособными на рынке труда.

Для реализации практико-ориентированного обучения на факультете уже создана инфраструктура полного цикла фармацевтического производства. Это включает в себя лаборатории по фармацевтическим технологиям, стандартизации лекарств и аналитическим методикам, а также лицензированную Минпромторгом производственную площадку. Кроме того, в рамках программы «Приоритет-2030» на базе факультета открыты научно-образовательные лаборатории, которые позволяют студентам и ученым СибГМУ работать над реальными проектами по разработке лекарственных средств и биотехнологий.

В планах — проведение научных исследований для индустриальных партнеров и создание новых площадок для продвижения разработок факультета, особенно в области биотехнологий и фармацевтики.