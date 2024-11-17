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Швейцарские физики создали механический кубит: прорыв в квантовых вычислениях

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Физики из ETH Zurich достигли значительного успеха, создав работающий механический кубит, который сочетает принципы квантовых вычислений с идеями, использовавшимися при создании первых компьютеров. Этот прорыв представляет собой уникальное применение механических систем для квантовых технологий.

В отличие от традиционных кубитов, которые используют сверхпроводниковые цепи, ионы или фотоны, механический кубит ETH Zurich работает благодаря крошечным подвижным компонентам, что делает его принципиально новым подходом к квантовым вычислениям.

На данный момент точность работы механического кубита составляет 60%, что немного ниже показателей современных сверхпроводниковых кубитов. Однако данная система обладает огромным потенциалом. Она может стать сверхчувствительным инструментом для исследования гравитации и других фундаментальных сил, не влияя на работу традиционных квантовых устройств.

В планах ETH Zurich — использовать два механических кубита для выполнения простых логических операций, что откроет новые горизонты в области квантовых вычислений и исследований.

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