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Швейцарская компания представила смартфон с собственной операционной системой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 69 Опубликовано

Компания Punkt. из Швейцарии представила новый смартфон Punkt. MC02, который оснащен эксклюзивной операционной системой ApostrophyOS. Эта операционная система, разработанная на основе Android 13, обещает высокий уровень безопасности и конфиденциальности для пользователей. Однако, для того чтобы использовать эту операционную систему, необходимо оформить подписку.

ApostrophyOS дает полный контроль над устройством и позволяет защитить личные данные от доступа посторонних приложений и веб-сайтов. Она также включает в себя VPN-сервис, набор собственных приложений и технологию мониторинга энергопотребления приложений для контроля выбросов углерода.

Смартфон Punkt. MC02 оснащен 6,67-дюймовым экраном IPS с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 900, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить при помощи карты памяти microSD.

На задней панели устройства расположены три камеры: главная камера на 64 Мп, ультраширокоугольная камера на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп. На передней панели установлена камера для селфи на 24 Мп.

Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 18 Вт. Также в смартфоне есть NFC и разъем для наушников 3,5 мм.

Стоимость Punkt. MC02 составляет 699 франков и включает в себя однолетнюю подписку на операционную систему ApostrophyOS.

Швейцарская компания представила смартфон с собственной операционной системой Швейцарская компания представила смартфон с собственной операционной системой Швейцарская компания представила смартфон с собственной операционной системой

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