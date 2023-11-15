Швейцарская компания представила смартфон с собственной операционной системой

Компания Punkt. из Швейцарии представила новый смартфон Punkt. MC02, который оснащен эксклюзивной операционной системой ApostrophyOS. Эта операционная система, разработанная на основе Android 13, обещает высокий уровень безопасности и конфиденциальности для пользователей. Однако, для того чтобы использовать эту операционную систему, необходимо оформить подписку.

ApostrophyOS дает полный контроль над устройством и позволяет защитить личные данные от доступа посторонних приложений и веб-сайтов. Она также включает в себя VPN-сервис, набор собственных приложений и технологию мониторинга энергопотребления приложений для контроля выбросов углерода.

Смартфон Punkt. MC02 оснащен 6,67-дюймовым экраном IPS с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 900, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить при помощи карты памяти microSD.

На задней панели устройства расположены три камеры: главная камера на 64 Мп, ультраширокоугольная камера на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп. На передней панели установлена камера для селфи на 24 Мп.

Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 18 Вт. Также в смартфоне есть NFC и разъем для наушников 3,5 мм.

Стоимость Punkt. MC02 составляет 699 франков и включает в себя однолетнюю подписку на операционную систему ApostrophyOS.