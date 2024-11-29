Шведская Transparent представила 12-килограммовую колонку за 4 000 долларов

Шведская компания Transparent анонсировала беспроводную колонку Brutalist стоимостью $4000, которая отличается от предыдущих прозрачных моделей бренда.

Колонка имеет строгий геометрический дизайн из алюминия и высоту около 58 см, напоминая миниатюрный небоскрёб в стиле брутализм.

Внутри Brutalist расположены два трёхдюймовых твитера и 6,5-дюймовый сабвуфер, которые поддерживают высокое разрешение аудио до 192 кГц/24 бит. Колонка предлагает потоковую передачу по Bluetooth 5.2, Wi-Fi, а также совместима с Apple AirPlay 2, Tidal Connect, Spotify Connect и Amazon Music.

Однако устройство не имеет встроенного аккумулятора и работает от розетки, что затрудняет его перемещение.

При весе 12 кг колонка рекомендуется для размещения в углах комнат для оптимального звукового эффекта. Несмотря на современную функциональность, колонка не имеет собственного микрофона для голосового управления.

Разработка Brutalist заняла три года, включая трудности с использованием 70% переработанного алюминия для корпуса. Директор по дизайну компании Пер Брикстад отметил, что создание идеального звучания и сочетание всех элементов потребовало значительных усилий.