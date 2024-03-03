Шутер Doom запустили на «умной» зубной щетке

В результате удивительного эксперимента, культовая игра Doom была запущена на «умной» зубной щетке с небольшим экраном размером менее дюйма.

Для портирования игры, энтузиаст решил взломать зубную щетку Evowera Planck Mini, которая обладает цветным дисплеем и имеет всего 4 МБ памяти. Причем в этой зубной щетке разработчики встроили Wi-Fi и Bluetooth, что позволило подключить компьютерную мышь.

Для того чтобы уместить игру Doom в такой небольшой объем памяти, энтузиастам в игрек пришлось сократить количество локаций и текстур. Для нормального запуска Doom был заменил микроконтроллер щетки на свою собственную прошивку.

Однако, основной проблемой стало управление главным героем во время игры — ведь зубная щетка не предназначена для игровых целей. В итоге, чтобы решить эту проблему, к гаджету пришлось подключить беспроводную мышь, пишет Hackster.

Стоит отметить, что скоро компания Husqvarna портирует DOOM на свои газонокосилки.