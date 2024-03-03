Главная » Новости

Шутер Doom запустили на «умной» зубной щетке

Автор На чтение 1 мин Просмотров 246 Опубликовано

В результате удивительного эксперимента, культовая игра Doom была запущена на «умной» зубной щетке с небольшим экраном размером менее дюйма.

Для портирования игры, энтузиаст решил взломать зубную щетку Evowera Planck Mini, которая обладает цветным дисплеем и имеет всего 4 МБ памяти. Причем в этой зубной щетке разработчики встроили Wi-Fi и Bluetooth, что позволило подключить компьютерную мышь.

Для того чтобы уместить игру Doom в такой небольшой объем памяти, энтузиастам в игрек пришлось сократить количество локаций и текстур. Для нормального запуска Doom был заменил микроконтроллер щетки на свою собственную прошивку.

Однако, основной проблемой стало управление главным героем во время игры — ведь зубная щетка не предназначена для игровых целей. В итоге, чтобы решить эту проблему, к гаджету пришлось подключить беспроводную мышь, пишет Hackster.
Стоит отметить, что скоро компания Husqvarna портирует DOOM на свои газонокосилки.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.