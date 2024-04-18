Шумоподавляющие наушники могут стать причиной глухоты — исследование

Недавнее исследование показало, что длительное использование наушников с шумоподавлением может иметь негативное влияние на мозг.

Хотя эти наушники полезны для защиты слуха в шумных средах, полная тишина, которую они создают, неестественна для человека.

В ответ на это, мозг пытается компенсировать отсутствие звуков, увеличивая «внутреннюю громкость». Это может привести к проблемам с обработкой звука мозгом, что проявляется, например, в появлении звонов в ушах.

Поэтому важно использовать наушники с шумоподавлением с умом. Не следует использовать их постоянно, регулярно делайте перерывы и не устанавливайте слишком высокую громкость.

Если у вас возникает дискомфорт или другие симптомы, лучше перестать использовать наушники. Кроме того, важно помнить, что в тишине лучше слушать естественные звуки, которые окружают нас.