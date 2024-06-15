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Шумоподавление добралось до автомобильных колес

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Компания Honda разработала компоненты с использованием скрытых резонаторов, которые помогают подавлять шум, создаваемый шинами автомобиля. Целью данной разработки является минимизация посторонних шумов в салоне во время движения.

Шумоподавление добралось до автомобильных колес

Honda использовала концепцию резонанса Гельмгольца, которая основана на явлении генерации звука при дуновении в верхнюю часть пустой бутылки для создания резонансного звука.

Аналогичный механизм был применен для захвата колес и создания резонанса для противодействия шуму, создаваемому шинами.

Инженерам Honda удалось определить частоту звука, создаваемого шинами, и разработать пассивные резонаторы, которые размещены на ободах колес внутри шин.

Благодаря этим резонаторам автомобиль может подавлять нежелательные шумы, возникающие при движении воздуха внутри шин.

Материал, используемый для изготовления резонаторов, является легкой смолой и способен выдерживать силу тяжести, превышающую силу тяжести в 1500 раз при движении на высокой скорости.

Это не первая разработка Honda в области шумоподавления колес: в 2010 году компания уже представила резонаторы первого поколения с подобной технологией.

 

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