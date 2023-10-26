Шлем Vision Pro от Apple может использоваться для лечения психических расстройств

Apple рассматривает возможность продвижения своего первого AR-шлема Vision Pro в качестве инструмента для лечения психических расстройств. Компания уже начала исследования в этой области, и специалисты изучают потенциал гарнитуры в борьбе с депрессией и тревожностью, как сообщает WCCFtech.

Особенностью шлема является его способность отслеживать движение глаз и изменения в зрачках, а также анализировать выражение лица пользователя.

Если клинические испытания проходят успешно, звуки и изображения, создаваемые устройством, могут быть использованы для улучшения психического состояния человека.

Однако перед тем, как AR-шлем Vision Pro станет официально признанным медицинским устройством, ему необходимо пройти строгие клинические испытания и получить одобрение соответствующих регулирующих органов.

Это важный этап, который гарантирует безопасность и эффективность устройства в лечении психических расстройств. Apple придерживается высоких стандартов в своих медицинских разработках, и они стремятся к тому, чтобы Vision Pro был полезным и надежным инструментом для пациентов и специалистов в области психического здоровья.