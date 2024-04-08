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Школьник из РФ разработал приложение для коррекции нервных тиков у детей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Российский школьник Кирилл Баринов разработал приложение для фиксации и коррекции нервных тиков у детей. Это приложение использует веб-камеру для фиксации лицевых нервных тиков.

При появлении тика, приложение останавливает, например, показ фильма. Для возобновления просмотра, ребенку необходимо успокоиться и избавиться от сокращений мышц.

Кирилл представил свой проект на международном научном конкурсе BYSCC 2024 в Пекине, где стал победителем.

Он разработал устройство для борьбы с нервными тиками у детей с использованием метода биологической обратной связи на платформах Windows и Android. В настоящее время он продолжает работать над развитием своего проекта.

Кирилл утверждает, что его приложение позволяет проводить биологическую обратную связь без использования дополнительных устройств, так как оно использует веб-камеру для фиксации нервных тиков.

Приложение особенно эффективно для лицевых нервных тиков, так как веб-камера может отслеживать множество точек на лице и следить за каждой мышцей.

Разработка Кирилла может быть полезной для детей, страдающих от нервных тиков, и поможет им научиться контролировать свои непроизвольные движения.

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