Школа Камберленда добилась успеха благодаря отказу от социальных сетей

Школа Камберленда в Лондоне показала значительный рост успеваемости благодаря программе, которая предлагает учащимся отказаться от социальных сетей, таких как TikTok, Snapchat и Instagram, во время подготовки к экзаменам GCSE.

Некоторые ученики даже отказались от смартфонов. Этот эксперимент, начатый в 2023 году, оказался успешным и был повторен в следующем учебном году.

После внедрения программы успеваемость учащихся увеличилась на более чем один балл, и сейчас 62% учеников получают как минимум оценку 5 по английскому языку и математике. Это на 16% выше средних показателей по стране.

Учащиеся передавали свои телефоны сотрудникам школы на срок до двух месяцев, что позволило им сосредоточиться на учебе и снизить влияние цифровых развлечений.

Исследования показывают, что чрезмерное использование социальных сетей связано с ухудшением психического здоровья и снижением успеваемости.

Школа Камберленда стала примером того, как ограничение доступа к соцсетям может привести к успеху учащихся и повысить их шансы на поступление в вузы. Директор школы Эхлас Рахман надеется, что их опыт вдохновит другие учебные заведения.