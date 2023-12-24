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Sharp выпустит 100-дюймовый телевизор с кадровой частотой 288 Гц

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

По информации, доступной на сайте JD.com, появился 100-дюймовый телевизор от компании Sharp, хотя официальное представление этой модели пока не состоялось.

В карточке товара указаны основные характеристики устройства.

Согласно информации, телевизор будет иметь 224 зоны подсветки и кадровую частоту 288 Гц.

Он также будет поддерживать технологии VRR (переменная кадровая частота) и ALLM (автоматический режим низкой задержки входного сигнала) через порт HDMI 2.1.

Внутри устройства будет установлен четырехъядерный процессор, а объем оперативной памяти и встроенной флеш-памяти составят соответственно 4 ГБ и 128 ГБ. Мощность встроенной аудиосистемы составит 60 Вт.

Согласно информации на сайте, новый телевизор будет доступен для покупки в Китае с 31 декабря по цене 4300 долларов.

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