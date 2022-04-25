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Компания Sharp представила смартфон Aquos Sense 6s с процессором Snapdragon 695

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Sharp в основном сосредоточен на домашний рынок, и для него компания выпустила смартфон среднего уровня — Aquos Sense 6s.
Новинка получила процессор Snapdragon 695 5G и всего 4 ГБ оперативной памяти, при этом устройство тонкое, менее 8 мм, и весит всего 156 граммов.

Sharp Aquos Sense 6s получил OLED дисплей диагональю 6,1 дюйма. Разрешение матрицы составляет 2432 х 1080 пикселей, а частота обновления 60 Гц. Питание устройства осуществляется за счет аккумулятора емкостью 4570 мАч.

На задней панели разместили тройную камеру с 48 Мп и двумя датчиками по 8 Мп.

В продажу устройство поступит под управлением Android 11. Смартфон на домашнем рынке будет предлагаться только в одной конфигурации — 4/64 ГБ памяти по цене 315 долларов.

Компания Sharp представила смартфон Aquos Sense 6s с процессором Snapdragon 695 Компания Sharp представила смартфон Aquos Sense 6s с процессором Snapdragon 695

Sharp Sharp Aquos Sense 6s
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